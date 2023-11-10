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Французький суд остаточно відмовився давати дозвіл на екстрадицію Жеваго в Україну

НАБУ розслідує ще одну справу стосовно Жеваго.

Французький суд остаточно відмовився давати дозвіл на екстрадицію Жеваго в Україну
Фото: focus.ua

Касаційний суд залишив в силі рішення Апеляційного суду м. Шамбері про відмову у видачі в Україну колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

“Рішення Апеляційного суду м. Шамбері було обґрунтовано тим, що Україна, перебуваючи у стані війни, була змушена відступити від виконання обов’язків за міжнародними договорами, у тому числі в частині права на справедливий судовий розгляд та права на захист, і не може, на думку суду, гарантувати, що особа постане перед судом, який забезпечує основні процесуальні гарантії та право на захист, яких дотримується Французька Республіка”, - повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Також правоохоронці нагадали, що детективи НАБУ розслідують справу за підозрою Жеваго у наданні хабара голові та суддям Верховного Суду України. Французька сторона 28 липня 2023 року вручила Жеваго повідомлення про підозру у цьому провадженні.

Українські слідчі та прокурори продовжують взаємодіяти із компетентними органами Франції в рамках міжнародно-правового співробітництва.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Він перебував у розшуку з 2019 року. Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.

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