Французький суд остаточно відмовився давати дозвіл на екстрадицію Жеваго в Україну

Касаційний суд залишив в силі рішення Апеляційного суду м. Шамбері про відмову у видачі в Україну колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

“Рішення Апеляційного суду м. Шамбері було обґрунтовано тим, що Україна, перебуваючи у стані війни, була змушена відступити від виконання обов’язків за міжнародними договорами, у тому числі в частині права на справедливий судовий розгляд та права на захист, і не може, на думку суду, гарантувати, що особа постане перед судом, який забезпечує основні процесуальні гарантії та право на захист, яких дотримується Французька Республіка”, - повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Також правоохоронці нагадали, що детективи НАБУ розслідують справу за підозрою Жеваго у наданні хабара голові та суддям Верховного Суду України. Французька сторона 28 липня 2023 року вручила Жеваго повідомлення про підозру у цьому провадженні.

Українські слідчі та прокурори продовжують взаємодіяти із компетентними органами Франції в рамках міжнародно-правового співробітництва.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Він перебував у розшуку з 2019 року. Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.