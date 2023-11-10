Сорбонна відновить відділення україністики

Цей напрям досліджень був закритий в Сорбонні з 2012 року.

9 листопада Український інститут підписав меморандум про співпрацю з університетом Сорбонна щодо розвитку українознавчих програм. Про це повідомила пресслужба УІ.

Подія відбулась під час візиту в Париж Першої леді України Олени Зеленської. Підписантами стали Президентка Сорбонни Наталі Драш-Темам, Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко та Президентка Асоціації Українського інституту в Франції Ірина Дмитришин. Присутні були також Пані Декан гуманітарного факультету Беатріс Перес та професори, які вже погодилися включити українські лекції у свої програми.

Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Відділення україністики у Сорбонні закрили 2012 року. “Тоді усі книжки передали іншим бібліотекам, а студенти втратили доступ до українських наративів у рамках своїх курсів. Водночас були магістерські програми з вивчення російської культури,” – повідомляє Український інститут.

За задумом організаторів, меморандум дозволить відновити роботу над створенням відділення україністики, проводити лекції і презентацій провідних українських науковців та практиків, а також сприяти студентам і молодим науковцям, які обирають українську тематику як предмет досліджень.

Нагадаємо, Український інститут відкрив представництво у Франції. Паризький офіс УІ планує поширювати українські культурні студії в французьких університетах та модерувати співпрацю культурних організацій двох країн.