Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Німеччина виведе з Польщі свої Patriot
Німеччина виведе з Польщі свої Patriot
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
На 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий
На 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий
Росія намагається повернути раніше продану в інші країни зброю, – WSJ
Росія намагається повернути раніше продану в інші країни зброю, – WSJ
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
«Є високий ризик втратити велику кількість дітей, які виїхали, які залишилися на окупованих територіях, яких вивезли в Росію»
«Є високий ризик втратити велику кількість дітей, які виїхали, які залишилися на окупованих територіях, яких вивезли в Росію»
СБУ викрила консулку, яка відкривала візи до України нелегалам з південної Азії для виїзду до ЄС
СБУ викрила консулку, яка відкривала візи до України нелегалам з південної Азії для виїзду до ЄС
ГоловнаКультура

Сорбонна відновить відділення україністики

Цей напрям досліджень був закритий в Сорбонні з 2012 року.

Сорбонна відновить відділення україністики
Фото: facebook.com/UkrainianInstitute

9 листопада Український інститут підписав меморандум про співпрацю з університетом Сорбонна щодо розвитку українознавчих програм. Про це повідомила пресслужба УІ.

Подія відбулась під час візиту в Париж Першої леді України Олени Зеленської. Підписантами стали Президентка Сорбонни Наталі Драш-Темам, Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко та Президентка Асоціації Українського інституту в Франції Ірина Дмитришин. Присутні були також Пані Декан гуманітарного факультету Беатріс Перес та професори, які вже погодилися включити українські лекції у свої програми.

Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Відділення україністики у Сорбонні закрили 2012 року. “Тоді усі книжки передали іншим бібліотекам, а студенти втратили доступ до українських наративів у рамках своїх курсів. Водночас були магістерські програми з вивчення російської культури,” – повідомляє Український інститут.

За задумом організаторів, меморандум дозволить відновити роботу над створенням відділення україністики, проводити лекції і презентацій провідних українських науковців та практиків, а також сприяти студентам і молодим науковцям, які обирають українську тематику як предмет досліджень.

Нагадаємо, Український інститут відкрив представництво у Франції. Паризький офіс УІ планує поширювати українські культурні студії в французьких університетах та модерувати співпрацю культурних організацій двох країн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies