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Фестиваль “Конструкція” у Дніпрі анонсував програму

Заплановані мистецька виставка, публічні дискусії, музичні виступи та кінопокази. 

Фестиваль “Конструкція” у Дніпрі анонсував програму
Фото: Юрій Стефаняк

10-12 листопада у Дніпрі пройде восьмий фестиваль аудіовізуального мистецтва і нових медіа “Конструкція.” Його пресслужба оголосила повну програму заходу. У Центрі сучасної культури у Дніпрі відкриється мистецька виставка, пройдуть публічні дискусії, музичні виступи та кінопокази. 

Загальна тема Конструкції VIII – "Український хардкор: вивчаючи досвід низових ініціатив". Триденна подія покликана репрезентувати та об’єднати досвід самоорганізованих рухів, які працюють із матеріальною, нематеріальною спадщиною та з активізмом у громадському секторі в умовах воєнного часу. 

Виставка "Навіть якщо" представить роботи 11 художників, художниць та мистецьких колективів, об'єднаних роздвоєним практичним і творчим досвідом під час повномасштабного вторгнення. Потреба в активній гуманітарній та мілітарній діяльності відклала чи трансформувала їхні мистецькі практики, але з часом художня діяльність відкрилася у новому світлі. Виставка відкриється 10 листопада і буде доступна до перегляду до 10 лютого наступного року. 

Дискусійна програма фестивалю "Радикальна реконструкція: переукорінення українського спільного" розглядатиме відбудову не лише як фізичний, а й як соціальний процес. Учасники дискусій будуть говорити про стратегії щодо політики, економіки та етики відбудови, що вкорінені в структуру українського суспільства, спадщини та навколишнього середовища.

В рамках музичної програми Конструкції виступлять експериментальні артисти з різних міст України. Також відбудуться лекція та публічна дискусія про музичний андеграунд 1990-х років і розмова про нішеві українські музичні лейбли. 

Тема самоорганізованих спільнот пронизує всі події цьогорічної Конструкції, зокрема і кінопрограму. Підбірка фільмів запропонує кілька сюжетів про групи, об’єднані на основі світоглядних інтересів, трагічного випадку чи боротьби за справедливість, де об’єднання кожного разу ставало твердим підґрунтям для соціальних змін.

Повний список учасників Конструкції VIII та розклад подій зазначений на сайті фестивалю. Усі події фестивалю відбудуться у Центрі сучасної культури у Дніпрі. Конструкція VIII організована ГО Kultura Medialna. Фінансування здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut. goethe.de. 

Фото: Юрій Стефаняк

“Конструкція” – це міжнародний фестиваль аудіовізуального мистецтва та нових медіа, який проводиться з 2014 року у Дніпрі. Фестиваль спирається на культурне надбання міста, працюючи з його ідентичністю, історичними контекстами та уявленнями про майбутнє. Він репрезентує експериментальну музику та мистецтво у взаємодії з міськими локаціями. У фокусі проєкту — культурна спадщина та робота з історичною пам’яттю, культура діалогу, сталий розвиток міських спільнот і пошук шляхів порозуміння. Фестиваль презентує сучасне мистецтво інших країн і є міжнародним комунікаційним майданчиком, сприяючи відкритості міста та поширюючи українську культуру за кордоном. 

Нагадаємо, через війну в Україні постраждали 1711 об’єктів культурної інфраструктури. Найбільше збитків – у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

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