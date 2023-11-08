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За три місяці на мультфільм “Мавка” у Польщі продали майже 480 тисяч квитків

Касові збори анімаційної стрічки склали більше 2,125 млн євро.

За три місяці на мультфільм “Мавка” у Польщі продали майже 480 тисяч квитків
Фото: Кадр з мультфільму

З перших днів прокату український мультфільм “Мавка” тримається у топах касових зборів серед усіх релізів у кінотеатрах Польщі.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

За три місяці прокату на мультфільм “Мавка” у Польщі продали 479 965 квитків. 

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При цьому касові збори анімаційної стрічки склали 9 513 539 злотих (більше 2,125 млн євро).

Нагадаємо, у кінотеатрах Туреччини розпочався широкий прокат анімаційного українського фільму “Мавка”.

Як раніше повідомлялось, український анімований фільм “Мавка” офіційно виходить у прокат в кінотеатрах Південної Кореї.

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