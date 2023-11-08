За три місяці на мультфільм “Мавка” у Польщі продали майже 480 тисяч квитків

З перших днів прокату український мультфільм “Мавка” тримається у топах касових зборів серед усіх релізів у кінотеатрах Польщі.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

За три місяці прокату на мультфільм “Мавка” у Польщі продали 479 965 квитків.

При цьому касові збори анімаційної стрічки склали 9 513 539 злотих (більше 2,125 млн євро).

Нагадаємо, у кінотеатрах Туреччини розпочався широкий прокат анімаційного українського фільму “Мавка”.

Як раніше повідомлялось, український анімований фільм “Мавка” офіційно виходить у прокат в кінотеатрах Південної Кореї.