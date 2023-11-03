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Через війну в Україні постраждали 1711 об’єктів культурної інфраструктури

Найбільше збитків - у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

Через війну в Україні постраждали 1711 об’єктів культурної інфраструктури

Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії. Так, станом на 25 жовтня 2023 року збитків зазнали 1711 об’єктів культурної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та м. Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).

Загалом постраждали:

  • клубні заклади – 844;
  • бібліотеки – 603;
  • заклади мистецької освіти – 133;
  • музеї та галереї – 100;
  • театри, кінотеатри та філармонії – 31.

Пошкоджень і руйнувань зазнали об’єкти культурної інфраструктури) у 262 територіальних громадах (17,8% від загальної кількості територіальних громад України), зокрема: у Донецькій (83%), Сумській (53%), Харківській (52%), Чернігівській (46%), Херсонській (43%), Луганській (42%), Миколаївській (42%), Запорізькій (36%), Київській (26%), Дніпропетровській (19%), Житомирській (12%), Одеській (8%), Хмельницькій (8%), Черкаській (5%), Львівській (4%), Вінницькій (3% ), Закарпатській (2%), Полтавській (2%) областях та м. Києві.

Станом на кінець жовтня 2023 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації росіян. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.

Нагадаємо, у вересні США повернули Україні культурні цінності, викрадені російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій. Артефакти були незаконно вивезені на територію США.

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