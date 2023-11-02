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На річницю падіння Берлінського муру в Україні пройде фестиваль “Нове німецьке кіно”

У програмі — претендент на «Оскар» від Німеччини та новий фільм Віма Вендерса.

На річницю падіння Берлінського муру в Україні пройде фестиваль “Нове німецьке кіно”
Фото: Артхаус Трафік

9-14 листопада у київському кінотеатрі “Жовтень” пройде 29-й фестиваль «Нове німецьке кіно». Про це повідомила компанія "Артхаус Трафік". Покази також відбудуться в Одесі, Львові, Чернівцях і Харкові.

У програмі — чотири нові стрічки, знакові зля німецького кінематографа. . Одночасно з Києвом кіноогляд стартує у львівському кінотеатрі «Планета кіно» (ТРЦ Forum), а також у Чернівцях — у Культурно-мистецькому центрі ім. І. Миколайчука. Пізніше фестиваль проведуть в Одесі та Харкові. Дати цих показів оголосять додатково.

Романтична комедія «Полум’яне небо» Крістіана Петцольда, відомого за стрічками «Ундіна» й «Транзит» на цьогорічному Берлінале здобула Ґран-прі журі — «Срібного ведмедя», а на Одеському кінофестивалі, де пройшла українська прем’єра, — Спеціальну відзнаку журі міжнародного конкурсу. У центрі сюжету — молодий письменник, який рушає пожити в будинку на березі моря, щоб зосередитися на своїй книзі. Однак чарівна сусідка й несподівані зустрічі відволікають його від роботи. Коли неподалік спалахує лісова пожежа, головні герої опиняються у пастці полум’я та починають зближуватися.

Драма «Ідеальні дні» — нова робота Віма Вендерса, триразового номінанта на «Оскар», володаря «Золотої пальмової гілки» Канн, «Золотого лева» Венеції та Премії BAFTA. Це стрічка про буденність та красу життя. Головний герой — прибиральник туалетів у Токіо. Він задоволений простим життям: дотримується структурованого розпорядку, а вільний час присвячує своїй пристрасті — слуханню рок-музики, читанню книг та вирощуванню дерев. Виконавця головної ролі Кодзі Якусьо визнали Найкращим актором на Каннському кінофестивалі.

Драму «Учительська» Німеччина висунула на здобуття премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм». Картина Ількера Чатака побачила світ на Берлінале, де здобула дві відзнаки, а пізніше отримала 5 нагород Німецької кінопремії. Фільм розповідає про вчительку-ідеалістку, яка намагається розплутати справу про крадіжку в школі. Одна драматична подія перетворюється на психологічну війну, а сама жінка опиняється між своїми ідеалами та шкільною системою, де наслідки її дій загрожують зламати її саму. Втілила головну героїню Леоні Бенеш — зірка серіалів «Вавилон-Берлін» і «Корона».

Нуарний трилер «Теорія всього» відібрали з офіційного конкурсу нещодавнього Венеційського кінофестивалю. Це стрічка Тімма Крьоґера за участі Ханса Цішлера, який свого часу працював із Вімом Вендерсом та Жаном-Люком Ґодаром. Події картини розгортаються у 1962 році в готелі у Швейцарських Альпах. Йоганнес — один із науковців, які прибули сюди на конференцію, щоб почути про нову революційну теорію. Однак з’їзд сколихує низка неприємних подій: лектор так і не з’являється, одного з фізиків знаходять мертвим, а підозріла піаністка з готелю таємниче зникає. Головний герой опиняється втягнутим у цю зловісну й оповиту загадкою історію.

Фестиваль проводиться Goethe-Institut в Україні спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік».

Нашадаємо, діячі кінематографії виступили проти стратегії розвитку галузі від Держкіно.

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