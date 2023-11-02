Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
ГоловнаСвіт

Німеччина перепросила за колоніальні злочини у Танзанії

Німецькі війська вбили майже 300 тисяч осіб під час повстання Маджі-Маджі на початку 1900-х років.

Німеччина перепросила за колоніальні злочини у Танзанії
Фото: EPA/UPG

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив “сором” за колоніальні звірства, які його країна завдала Танзанії. Про це пише BBC.

Німецькі війська вбили майже 300 тисяч осіб під час повстання Маджі-Маджі на початку 1900-х років. Цей інцидент є одним з найкривавіших антиколоніальних повстань.

Штайнмаєр виступав у музеї столиці Танзанії місті Сонгеа, де відбулося повстання. “Я хотів би перепросити за те, що німці зробили тут з вашими предками”, − сказав він.

“Те, що тут сталося − це наша спільна історія, історія ваших предків та історія наших предків у Німеччині”, − додав німець.Повстання Маджі-Маджі було спровоковано політикою Німеччини, спрямованої на те, щоб змусити корінне населення вирощувати бавовну на експорт. Танзанія була частиною Німецької Східної Африки, що складалася із сучасної Руанди, Бурунді та частини Мозамбіку.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Президент Штайнмаєр висловив сподівання, що Танзанія та Німеччина зможуть працювати над “спільним переживанням” минулого. Він пообіцяв “взяти ці історії із собою до Німеччини, щоб про них дізналося більше людей у моїй країні”.

За словами Юргена Циммерера, професора історії Гамбурзького університету, донедавна Німеччина страждала на “колоніальну амнезію”. “Жорстокість і расизм цієї колоніальної імперії не були зрозумілі німецькій громадськості”, − сказав він.

У рамках триденного візиту президент зустрівся з нащадками одного з лідерів Маджі Маджі, вождя Сонгеа Мбано, який був серед страчених у 1906 році. Зараз він вважається національним героєм Танзанії, і президент Штайнмаєр сказав родині, що німецька влада спробує знайти його останки. Тисячі людських останків були привезені з німецьких колоній − частково як “трофеї”, але також для расистських досліджень.

За словами професора Циммерера, зараз “майже немає фінансування», щоб визначити, звідки насправді походять ці кістки та черепи, які лежать у різних музеях чи установах. Деяким із нащадків убитих вдалося встановити їх місцезнаходження за допомогою ДНК-тестів.

Після зустрічі з президентом Самією Сулуху Хассаном у Дар-ес-Саламі Штайнмаєр пообіцяв, що Німеччина співпрацюватиме з Танзанією щодо “репатріації культурних цінностей”.

Танзанійський історик Мохамед Саїд привітав вибачення президента, але сказав, що цього не достатньо. “Вони вирішили підпалити ферми, щоб у людей закінчилася їжа і вони не могли битися. Це неприпустимо, у сучасному світі вони потрапили б під суд”, − сказав він.

У 2021 році Німеччина офіційно визнала факт геноциду під час окупації Намібії та оголосила про фінансову допомогу на суму понад 1,1 мільярда євро. Заяви президента Німеччини прозвучали після того, як король Великої Британії Чарльз під час візиту до Найробі визнав “огидні та невиправдані акти насильства, вчинені проти кенійців” під час їхньої боротьби за незалежність. Однак британський монарх офіційно не вибачився, рішення про це має схвалити уряд.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies