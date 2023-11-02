Німеччина перепросила за колоніальні злочини у Танзанії

Німецькі війська вбили майже 300 тисяч осіб під час повстання Маджі-Маджі на початку 1900-х років.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив “сором” за колоніальні звірства, які його країна завдала Танзанії. Про це пише BBC.

Німецькі війська вбили майже 300 тисяч осіб під час повстання Маджі-Маджі на початку 1900-х років. Цей інцидент є одним з найкривавіших антиколоніальних повстань.

Штайнмаєр виступав у музеї столиці Танзанії місті Сонгеа, де відбулося повстання. “Я хотів би перепросити за те, що німці зробили тут з вашими предками”, − сказав він.

“Те, що тут сталося − це наша спільна історія, історія ваших предків та історія наших предків у Німеччині”, − додав німець.Повстання Маджі-Маджі було спровоковано політикою Німеччини, спрямованої на те, щоб змусити корінне населення вирощувати бавовну на експорт. Танзанія була частиною Німецької Східної Африки, що складалася із сучасної Руанди, Бурунді та частини Мозамбіку.

Президент Штайнмаєр висловив сподівання, що Танзанія та Німеччина зможуть працювати над “спільним переживанням” минулого. Він пообіцяв “взяти ці історії із собою до Німеччини, щоб про них дізналося більше людей у моїй країні”.

За словами Юргена Циммерера, професора історії Гамбурзького університету, донедавна Німеччина страждала на “колоніальну амнезію”. “Жорстокість і расизм цієї колоніальної імперії не були зрозумілі німецькій громадськості”, − сказав він.

У рамках триденного візиту президент зустрівся з нащадками одного з лідерів Маджі Маджі, вождя Сонгеа Мбано, який був серед страчених у 1906 році. Зараз він вважається національним героєм Танзанії, і президент Штайнмаєр сказав родині, що німецька влада спробує знайти його останки. Тисячі людських останків були привезені з німецьких колоній − частково як “трофеї”, але також для расистських досліджень.

За словами професора Циммерера, зараз “майже немає фінансування», щоб визначити, звідки насправді походять ці кістки та черепи, які лежать у різних музеях чи установах. Деяким із нащадків убитих вдалося встановити їх місцезнаходження за допомогою ДНК-тестів.

Після зустрічі з президентом Самією Сулуху Хассаном у Дар-ес-Саламі Штайнмаєр пообіцяв, що Німеччина співпрацюватиме з Танзанією щодо “репатріації культурних цінностей”.

Танзанійський історик Мохамед Саїд привітав вибачення президента, але сказав, що цього не достатньо. “Вони вирішили підпалити ферми, щоб у людей закінчилася їжа і вони не могли битися. Це неприпустимо, у сучасному світі вони потрапили б під суд”, − сказав він.

У 2021 році Німеччина офіційно визнала факт геноциду під час окупації Намібії та оголосила про фінансову допомогу на суму понад 1,1 мільярда євро. Заяви президента Німеччини прозвучали після того, як король Великої Британії Чарльз під час візиту до Найробі визнав “огидні та невиправдані акти насильства, вчинені проти кенійців” під час їхньої боротьби за незалежність. Однак британський монарх офіційно не вибачився, рішення про це має схвалити уряд.