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Блінкен прибув до Ізраїлю втретє після початку війни

Зокрема, він зустрінеться із прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Блінкен прибув до Ізраїлю втретє після початку війни
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю втретє після очатку війни із ХАМАС 7 жовтня. 

Про це повідомляє The Times of Israel. 

Він збирається зустрітися з низкою високопосадовців Ізраїлю, включаючи прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, перш ніж продовжити зустріч на арабському саміті в Йорданії, де буде обговорюватись можливість призупинення бойових дій.

Зазначимо, речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США не підтримують припинення вогню Ізраїлем у секторі Гази. Припинення вогню дасть ХАМАСу час для перегрупування.

Нагадаємо, нещодавно Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі 14,3 млрд доларів. Втім, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер вже назвав законопроєкт Республіканської партії “глибоко помилковою пропозицією”. Демократи заперечують проти того, що законопроєкт не передбачає допомоги Україні та передбачає скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів.

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