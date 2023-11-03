Блінкен прибув до Ізраїлю втретє після початку війни

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю втретє після очатку війни із ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Він збирається зустрітися з низкою високопосадовців Ізраїлю, включаючи прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, перш ніж продовжити зустріч на арабському саміті в Йорданії, де буде обговорюватись можливість призупинення бойових дій.

Зазначимо, речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США не підтримують припинення вогню Ізраїлем у секторі Гази. Припинення вогню дасть ХАМАСу час для перегрупування.

Нагадаємо, нещодавно Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі 14,3 млрд доларів. Втім, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер вже назвав законопроєкт Республіканської партії “глибоко помилковою пропозицією”. Демократи заперечують проти того, що законопроєкт не передбачає допомоги Україні та передбачає скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів.