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В РФ конфіскували кондитерську фабрику Ахметова і Колеснікова, - ЗМІ

Суд визнав власників підприємства “екстремістським об'єднанням”

В РФ конфіскували кондитерську фабрику Ахметова і Колеснікова, - ЗМІ
Фото: Макс Требухов

Ленінський районний суд Курська конфіскував кондитерське підприємство АТ “Конті-Рус”. Його акції належали групі Ріната Ахметова.

Про це повідомляє “Медуза” з посиланням на “Комерсант”.

Суд у повному обсязі задовольнив позов Генпрокуратури РФ, яка вимагала визнати власників підприємства “екстремістським об'єднанням”. Також суд передав акції “Конті-Рус” у дохід держави.

Уточнюється, що на це рішення можна подати апеляцію. За рішенням суду юрособи компанії мають продовжувати роботу, виконувати договори та робити обов'язкові виплати.

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Джерела видання у Генпрокуратурі РФ повідомили, що співробітники відомства, “наглядаючи за протидією екстремізму, встановили "об'єднання осіб", у якому перебувають відповідачі”. Йдеться про Ріната Ахметова, ексвіце-прем'єра України Бориса Колеснікова, бізнесмена Сергія Кія і “родичів покійного авторитетного підприємця Жигана Такташева, а також цілу групу офшорних компаній”.

На думку прокуратури, ідеологічні та майнові інтереси відповідачів “мають яскраво виражений антиросійський характер”, також відповідачі фінансують ЗСУ.

“Комерсант” уточнює, що у Росії вперше конфіскували велике підприємство, яке належало громадянам України. Раніше російський активіст Віталій Бородін звернувся до Генпрокуратури РФ "з проханням перевірити компанію на фінансування ЗСУ".

Нагадаємо, компанія ДТЕК заявила, що Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовільнив позов компанії проти країни-агресора РФ за захоплені активи в незаконно анексованому Криму. 

Арбітраж присудив Росії виплатити українській компанії компенсацію збитків у розмірі 267 млн доларів, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. 

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