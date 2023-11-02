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Компанія ДТЕК заявила, що виграла справу у суді Гааги проти Росії щодо втрати кримських активів на 267 млн доларів

Арбітраж присудив Росії виплатити українській компанії компенсацію збитків у розмірі 267 млн доларів.

Компанія ДТЕК заявила, що виграла справу у суді Гааги проти Росії щодо втрати кримських активів на 267 млн доларів
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

Найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України компанія ДТЕК заявила, що Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовільнив позов компанії проти країни-агресора РФ за захоплені активи в незаконно анексованому Криму. 

Арбітраж присудив Росії виплатити українській компанії компенсацію збитків у розмірі 267 млн доларів, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. 

Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків. 

Судовий процес за позовом "ДТЕК Крименерго" проти Росії тривав з 2017 року. 

Арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року. ДТЕК планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Росії. 

До незаконної анексії Криму ДТЕК володів енергорозподільчою та енергопостачальною компанією ДТЕК Крименерго. Окупаційна влада відібрала контроль над активами компанії у законного власника після окупації Криму Росією в 2014 році.

Нагадаємо, у квітні цього року суд в Гаазі зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу 5 млрд доларів за втрачене майно у Криму. Мова йде про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток стратегічно важливої інфраструктури.

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