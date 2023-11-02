Українські військові зупинили спробу противника наступати на Вугледарському напрямку, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові зупинили спробу противника наступати на Вугледарському напрямку.

Про це глава держави повідомив за результатами проведеного селектору.

“Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також були звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога.

Крім того, на селекторі підсумували результати роботи «зернового коридору» за жовтень. Президент відзначив позитивну динаміку у цьому питанні. Йде робота над фіналізацією формату страхування для суден, що додасть впевненості державі та перевізникам.

Нагадаємо, нещодавно речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупунф заявив, що ворог надалі прагне оточити Авдіївку, але кількість штурмів зменшилася.