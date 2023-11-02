З Куп’янського району Харківщини евакуюють ще 275 дітей

Через складну безпекову ситуацію у Харківській області була схвалена примусова евакуація 275 дітей та їхніх родин із 66 населених пунктів.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

Евакуацію проведуть із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району. Вона триватиме протягом 45 діб. Діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо. Розгорнутий збірний і приймальний пункти евакуації.

Нагадаємо, евакуація здійснюється безкоштовно. Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером гарячої лінії Харківської ОВА: 0 800 339 291.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

До слова, за останні дні з Куп'янська Харківської області евакуювали 73 дитини. Місто постійно перебуває під ворожими обстрілами.