Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
ГоловнаСуспільствоВійна

“Український свідок”: гранатометник ОПБ ім. Хмельницького розповів, як українські бійці відбивають наступ ворога на Авдіївку

Наступаючи на Авдіївку, окупанти зазнали значних втрат. Проте українські бійці кажуть, що росіяни збирають сили для повторного наступу.

“Український свідок”: гранатометник ОПБ ім. Хмельницького розповів, як українські бійці відбивають наступ ворога на Авдіївку
Гранатометник Іван "Якудза"
Фото: “Український свідок”

“Український Свідок” поспілкувався із гранатометником Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького, яка працює в зоні відповідальності 110 ОМБр. Бійці, зокрема, цих підрозділів відбили наступ росіян на Авдіївку. Позивний гранатометника — «Якудза». Його звати Іван. Йому 21 рік, три з яких хлопець служить в армії.

Якудза розповів, як під час російського наступу на Авдіївку перша лінія оборони перетворилася на «нуль» - тобто на лінію фронту. 

«Ми були готові та чекали, — розповідає він. — Нам вже підвезли БК (боєкомплекти), я передивлявся відео, які фільмували наші дрони. На одному з них я побачив, як у наш бік вирушає велика колона техніки. У цей час ворог почав артпідготовку…»

Хлопці прийняли бій і відстояли позиції. 

«Зараз у нас все добре, — каже Іван. — Проте росіяни все одно нас регулярно обстрілюють».

Якудза з побратимами тримали оборону чотири дні. В окопі хлопець і ночував - спав просто на зброї. За його словами, росіяни кинули на штурми багато солдатів. 

«Особисто я з одного боку посадки нарахував сорок сім трупів, — розповідає він. — Скільки їх було з іншого боку посадки — невідомо. Багато трупів лежали й посеред поля».

Іван пояснює таку кількість втрат тим, що ворог діяв вкрай необережно. 

«Броньована машина крутиться на місці, наче не знає, куди рушити, — згадує він. — Ти вибігаєш з траншеї та лупиш прямо по машині. Піхота лізе на терикони по 15-20 людей, як ті мурахи. По них луплять наші танки та артилерія».

Також Іван відповів на питання, чи можливий повторний наступ росіян на авдіївському напрямку. 

«Ми очікуємо на розвиток подій, — каже він. — Завдяки нічним дронам ми бачимо групи ворога, що заходять на позиції. Гадаємо, що ворог збирає сили для нової масованої атаки».

Нагадаємо, нещодавно речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупунф заявив, що ворог надалі прагне оточити Авдіївку, але кількість штурмів зменшилася.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies