Наступаючи на Авдіївку, окупанти зазнали значних втрат. Проте українські бійці кажуть, що росіяни збирають сили для повторного наступу.

“Український Свідок” поспілкувався із гранатометником Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького, яка працює в зоні відповідальності 110 ОМБр. Бійці, зокрема, цих підрозділів відбили наступ росіян на Авдіївку. Позивний гранатометника — «Якудза». Його звати Іван. Йому 21 рік, три з яких хлопець служить в армії.

Якудза розповів, як під час російського наступу на Авдіївку перша лінія оборони перетворилася на «нуль» - тобто на лінію фронту.

«Ми були готові та чекали, — розповідає він. — Нам вже підвезли БК (боєкомплекти), я передивлявся відео, які фільмували наші дрони. На одному з них я побачив, як у наш бік вирушає велика колона техніки. У цей час ворог почав артпідготовку…»

Хлопці прийняли бій і відстояли позиції.

«Зараз у нас все добре, — каже Іван. — Проте росіяни все одно нас регулярно обстрілюють».

Якудза з побратимами тримали оборону чотири дні. В окопі хлопець і ночував - спав просто на зброї. За його словами, росіяни кинули на штурми багато солдатів.

«Особисто я з одного боку посадки нарахував сорок сім трупів, — розповідає він. — Скільки їх було з іншого боку посадки — невідомо. Багато трупів лежали й посеред поля».

Іван пояснює таку кількість втрат тим, що ворог діяв вкрай необережно.

«Броньована машина крутиться на місці, наче не знає, куди рушити, — згадує він. — Ти вибігаєш з траншеї та лупиш прямо по машині. Піхота лізе на терикони по 15-20 людей, як ті мурахи. По них луплять наші танки та артилерія».

Також Іван відповів на питання, чи можливий повторний наступ росіян на авдіївському напрямку.

«Ми очікуємо на розвиток подій, — каже він. — Завдяки нічним дронам ми бачимо групи ворога, що заходять на позиції. Гадаємо, що ворог збирає сили для нової масованої атаки».

Нагадаємо, нещодавно речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупунф заявив, що ворог надалі прагне оточити Авдіївку, але кількість штурмів зменшилася.