Зокрема, ці модулі мають кондиціонери та душ. Їх планують розміщувати на другій лінії оборони або у місцях проведення тренувань.

Міноборони повідомило про закупівлю пів тисячі житлових модулів для розміщення військових у польових умовах.

“Блок-контейнери найпотрібніші на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники. У числі перших їх отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО, артилеристи, а на полігонах – десантники та піхотинці”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що модулі – це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми. У блок-контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні.

Конструкції виготовлені українськими виробниками. Їхня комплектація різниться залежно від місця розташування.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що торги на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ відбуватимуться за новими правилами. Відтепер на кожен продукт встановили верхню і нижню граничну ціну.

Раніше Рахункова палата проаналізувала закупівлі Міністерства оборони і виявила, що воно в першому півріччі 2023 закуповувало продукти харчування за цінами на 30% вищими від споживчих. Відомство також не проводило аналіз вартості, не контролювало реальну кількість поставленої продукції, а 75% позицій каталогу продуктів взагалі не постачали частинам.