Росіяни обстріляли за добу 15 населених пунктів Донеччини, двоє поранених

Протягом минулої доби армія РФ обстріляла міста Авдіївка, Залізне, Костянтинівка, Курахове, селище Курдюмівка, села Веселий Гай, Ганнівка, Дальнє, Єлизаветівка, Карлівка, Максимільянівка, Маркове, Первомайське, Торське, Юрківка.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, пошкоджено 18 цивільних об’єктів – 10 житлових будинків, ангар, сільгосптехніку, автомобілі, лінію електропередач. Авіаудар ракетою Х-58 завдали російські війська по Торському Дружківської громади. Поцілили по околицях населеного пункту. Люди не постраждали.

Під час артилерійських обстрілів росіяни поранили двох цивільних мешканців – у Єлизаветівці та Максимільянівці. Костянтинівку окупанти накрили з "Ураганів", пошкоджено три приватних оселі та автомобілі.

У Марковому внаслідок артобстрілу пошкоджень зазнали приватний будинок, ангар, трактор, сівалка й цивільне авто. Ще 5 домівок ворог пошкодив у селі Веселий Гай. У Залізному під обстріл потрапив багатоквартирний будинок. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, за добу 31 жовтня російська армія завдала 23 удари по Донецькій області. Під вогнем окупантів перебували 18 населених пунктів. Внаслідок ворожих атак загинула людина, четверо цивільних зазнали поранень.