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Учора росіяни обстріляли 18 населених пунктів Донеччини та вбили людину

Ще четверо мирних жителів були поранені.

Учора росіяни обстріляли 18 населених пунктів Донеччини та вбили людину

За минулу добу, 31 жовтня, російська армія завдала 23 удари по Донецькій області. Внаслідок ворожих атаки загинула людина, четверо цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Учора ворог здійснив вогневі атаки на 18 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Красногорівка, Курахове, Селидове, смт Курдюмівка, Очеретине, Південне, Північне, села Андріївка, Бердичі, Галицинівка, Єлизаветівка, Нетайлове, Новоукраїнка, Орлівка, Рай-Олександрівка, Щербинівка.

Окупанти били з авіації, ОТРК "Іскандер", РСЗВ "Град", БПЛА та артилерії. Пошкоджені 53 цивільних об’єкти – 29 житлових будинків, 11 господарчих споруд, промислові бази, магазин, школу, гідротехнічну споруду, гараж, автомобілі, ЛЕП.

У Південному внаслідок артилерійських обстрілів загинула людина. Трьома ракетами "Іскандер" Росія поцілила по Селидовому. Пошкоджено 17 приватних будинків, 11 господарчих споруд, промислові бази, автомобілі, лінії електропередач.

Єлизаветівку ворог накрив артилерійським вогнем. Поранень зазнали 2 цивільні особи, пошкоджено ЛЕП. По одній людині поранено в Новоукраїнці та Красногорівці.

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Нагадаємо, з початку повномасштабної війни окупанти піддали "фільтрації" понад 400 тис. жителів Донеччини. Зараз діють 17 фільтраційних пунктів, де до людей застосовують тиск та катування.

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