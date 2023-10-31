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Росіяни піддали "фільтрації" понад 400 тис. жителів Донеччини, – ЦНС

У фільтраційних пунктах людей піддають тиску та тортурам.

Росіяни піддали "фільтрації" понад 400 тис. жителів Донеччини, – ЦНС
Фото: sprotyv.mod.gov.ua

З початку повномасштабної війни окупанти піддали "фільтрації" понад 400 тис. жителів Донеччини. Зараз діють 17 фільтраційних пунктів, де людей піддають тиску та катуванням.

Про це повідомляє сайт Центру національного спротиву.

"Ворог проводить фільтраційні дії на тимчасово захоплених землях Донецької області, перевіряючи людей на лояльність до окупантів", – йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення “фільтраційним заходам” піддали понад 400 тис. мешканців області. На Донеччині "працює" 17 фільтраційних пунктів, де людей піддають тиску й зокрема тортурам.

Фільтраційні пункти діють у населених пунктах:

  • Безіменне;
  • Бугас;
  • Мангуш;
  • Степанівка;
  • Успенка;
  • Володарськ;
  • Дебальцеве;
  • Докучаєвськ;
  • Єнакієве;
  • Зарічне;
  • Сніжне;
  • Шахтарськ;
  • Маріуполь;
  • Новоазовськ;
  • Старобешеве;
  • Донецьк.

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Нагадаємо, окупанти облаштовують нові в'язниці на тимчасово захоплених територіях для посилання репресивних заходів проти мирних жителів. Так, протягом серпня в населеному пункті Первомаївка на Херсонщині росіяни використовували як тюрму будівлю місцевої продовольчої бази. У Василівці Запорізькій області окупанти використовують приміщення студентського гуртожитку для проведення допитів місцевих мешканців із застосуванням тортур.

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