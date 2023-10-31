Отримав підозру ексзаступник голови Служби судової охорони, який організував переправу ухилянтів за кордон

Він утік за кордон під виглядом волонтера.

Ексзаступник голови Служби судової охорони отримав підозру за те, що організував переправлення ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зловмиснику інкримінували також перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (загалом - ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками організував масштабну схему незаконного виїзду чоловіків за межі України. Він надавав "клієнтам" документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів. Для погодження документів–дозволів зловмисник використовував зв’язки серед знайомих в держустановах.

Вартість "послуг" становила від 2 до 5 тис доларів з однієї людини.

У березні 2023 року підозрюваний втік до однієї з європейських країн під виглядом волонтера. Тому тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Раніше викрили його спільників, яких вже засудили за вказані злочини.

Нагадаємо, начальника районного військкомату на Харківщині підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації.

Нещодавно працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Одеси та його спільнику, які за гроші організовували переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.