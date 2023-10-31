У Facebook українською мовою написані до 80% дописів, в Instagram – понад 90%

Три роки тому частка української мови у цих мережах коливалася в межах 15-25%.

У 2023 році продовжується тренд на посилення присутності української мови у соціальних мережах, який був зафіксований минулого року.

Про це йдеться у дослідженні Центру контент-аналізу "Українська мова у соцмережах".

"Повномасштабна російська агресія проти України, розпочата 24 лютого 2022 року, визначальним чином вплинула практично на всі аспекти світобачення українців. Ключовою інтенцією більшості громадян України стало прагнення розірвати будь-які зв’язки з країною-терористом та позбутися будь-якої залежності від неї", – зазначили автори дослідження.

Українська мова помітно домінує майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах. Якщо взяти до уваги заборонені в Україні російські соціальні мережі, а також тимчасово окуповані території (в тому числі ті, що окуповані з 2014 року), то позиції російської мови досі лишаються досить міцними – нею пишеться кожен другий допис. Втім, окремішній погляд на кожну платформу, а також регіональний розріз засвідчує радикальні зміни на користь української мови.

Західні соціальні мережі (Facebook, Twitter (Х) та Instagram) підтвердили тенденцію на посилення ролі української мови. Так, в Instagram державною мовою тепер пишеться понад 90% дописів, Facebook та Twitter (X) за цим показником сягнули 75-80%. Для наочності варто нагадати, що торік частка української мови в цих соціальних мережах становила 65-70%, а три роки тому – в жовтні 2020 року – коливалася в межах 15-25%.

Таким чином, користувачі трьох названих соціальних мереж вже протягом півтора року перебувають в здебільшого україномовному середовищі, що створює сприятливі умови для переходу на українську мову тих, хто ще надає перевагу російській мові. Дослідники зазначають, що, вочевидь, тенденція на збільшення частки української мови продовжиться, хоча, ймовірно, скромнішими темпами.

Радикальний прогрес продемонстрував за останній рік Youtube. Дослідження, зроблене в червні 2022 року, не виявило змін в цій соціальній мережі порівняно з довоєнним періодом. Проте майже півтора роки по тому можна констатувати, що крига скресла й українська мова відчутно посилила свої позиції, відірвавшись від 5% матеріалів й сягнувши майже половини (45%).

Вдвічі зросла частка української мови і в ТіkTok: якщо раніше співвідношення було 1 до 2 на користь російської мови, то тепер 2 до 1 на користь державної.

Водночас українізація прогнозовано не торкнулася заборонених в Україні російських соціальних мереж – Вконтакте та Одноклассников. Жодних передумов та підстав для посилення на цих площадках української мови немає й навряд чи коли-небудь будуть.

Нагадаємо, на більш ніж половині сайтів національних ЗМІ та більш ніж двох третіх регіональних медіа немає російськомовної версії, водночас близько 10% сайтів не мають узагалі або не мають повноцінної україномовної версії.