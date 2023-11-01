У Маріуполі пролунав вибух: в районі Азовсталі працювало російське ППО

У захопленому Маріуполі пролунав гучний вибух. Джерело вибуху – робота російського ППО в районі Азовсталі.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Одночасно в Маріупольском порту було увімкнене димове маскування, аналогічне кримському. З урахуванням знаходження в порту судна морського класу – це додає особливої пікантності та цікавники події", – написав він.

Деталі та наслідки встановлюються.

Нагадаємо, 30 жовтня в порт Маріуполя зайшло морське судно з Росії, яке пришвартувалося за елеватором. Цьому передувало посилене патрулювання акваторії порту російською авіацією. В порту також триває перевантаження судна РМ3 (річка-море), що зайшло напередодні. Ще два судна класу річка-море та криголам пришвартувалися давно та стоять без руху.