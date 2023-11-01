На Херсонщині триває обов'язкова евакуація з небезпечних громад. На небезпечній території ще залишається 497 дітей. Триває розʼяснювальна робота з їхніми рідними щодо важливості виїзду.

На Херсонщині у примусовий спосіб вже евакуйовано 287 дітей із сімʼями.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“На Херсонщині триває обов'язкова евакуація з небезпечних громад. Першочергово йдеться про родини з дітьми. Але виїхати до більш безпечних місць може кожен житель регіону”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська продовжують обстрілювати правобережжя, щодня знищуючи будинки, інфраструктуру, забираючи життя мирних жителів.

З моменту прийняття рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб вже евакуйовано 287 дітей з їх сімʼями з 13 населених пунктів.

З цим допомагають волонтери БФ "Восток-SOS", ГО «Парк та особливі друзі», БО «Save Ukraine», ГО «Сильні, бо вільні».

На небезпечній території ще залишається 497 дітей. Триває розʼяснювальна робота з їхніми рідними щодо важливості виїзду.

Херсонська ОВА нагадала, що з питань евакуації слід звертатися до контактного центру Херсонської ОВА: 0800 101 102 або безпосередньо до працівників органів місцевого самоврядування вашого населеного пункту.

Нагадаємо, 23 жовтня влада Херсонщини ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію родин із дітьми з 23 населених пунктів. У цих населених пунктах найбільш непроста безпекова ситуація.