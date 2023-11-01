На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Що таке перемога? Налаштувати роботу системи “свій-чужий” або померти
Що таке перемога? Налаштувати роботу системи “свій-чужий” або померти
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині під час обов'язкової евакуації з небезпечних зон вивезли вже 287 дітей із сімʼями, – ОВА

На Херсонщині триває обов'язкова евакуація з небезпечних громад. На небезпечній території ще залишається 497 дітей. Триває розʼяснювальна робота з їхніми рідними щодо важливості виїзду.

На Херсонщині під час обов'язкової евакуації з небезпечних зон вивезли вже 287 дітей із сімʼями, – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині у примусовий спосіб вже евакуйовано 287 дітей із сімʼями. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

“На Херсонщині триває обов'язкова евакуація з небезпечних громад. Першочергово йдеться про родини з дітьми. Але виїхати до більш безпечних місць може кожен житель регіону”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що російські війська продовжують обстрілювати правобережжя, щодня знищуючи будинки, інфраструктуру, забираючи життя мирних жителів.

З моменту прийняття рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб вже евакуйовано 287 дітей з їх сімʼями з 13 населених пунктів. 

З цим допомагають волонтери БФ "Восток-SOS", ГО «Парк та особливі друзі», БО «Save Ukraine», ГО «Сильні, бо вільні».

На небезпечній території ще залишається 497 дітей. Триває розʼяснювальна робота з їхніми рідними щодо важливості виїзду. 

Херсонська ОВА нагадала, що з питань евакуації слід звертатися до контактного центру Херсонської ОВА: 0800 101 102 або безпосередньо до працівників органів місцевого самоврядування вашого населеного пункту.

Нагадаємо, 23 жовтня влада Херсонщини ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію родин із дітьми з 23 населених пунктів. У цих населених пунктах найбільш непроста безпекова ситуація.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies