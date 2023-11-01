Головне за ніч та ранок середи, 1 листопада: атака на Кременчуцький НПЗ, обстріли Херсона, суд щодо голови НСЗУ

Уночі окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах. Ворог застосував «шахеди» та керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Район пуску Х-59 та частини “шахедів” – Курська область, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Під час нічної атаки у більшості регіонів України оголошувалася повітряна тривога. Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України.

Загалом Сили оборони знищили 18 із 20 ударних дронів та керовану авіаційну ракету Х-59.

На Полтавщині є влучання по нафтопереробному заводу. За попередніми даними, поранених немає.

"Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", – повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

Тривога в області тривала близько чотирьох годин. Частину ворожих безпілотників вдалося збити. Загоряння, що виникло внаслідок влучання, уже загасили.

Нагадаємо, що ворог бив по Полтавщині і вчора та в ніч на 29 жовтня.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав вісьмох ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили п'ять атак окупантів. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одного – по пункту управління та двох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Сили оборони знищили близько 680 військових РФ, 12 танків та 30 броньованих машин. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 301 490 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Зранку середи, 1 листопада, ворожий безпілотник атакував Нікополь Дніпропетровської області.

Унаслідок атаки загинула 59-річна жінка. Поранені ще троє жінок 26, 52 та 62 років та 73-річний чоловік. Пошкоджене приватне підприємство.

Сьогодні близько 9:00 російські військові обстріляли центр Херсона. Загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення.

О 10:29 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинула людина, ще двоє жителів міста були поранені.

"Знову довкола апокаліптичні картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі. Люди з тремтінням у голосі розповідають про пережите. Наслідки обстрілу – у відео. Ворожа нечисть і не думає заспокоюватися. Обстріли тривають з усіх видів зброї, що у них є. Тож дбайте про себе, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги", – зазначив він.

О 10:49 начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що від ворожого снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування поранені. Одна з них у важкому стані.

Печерський районний суд Києва почав обрання запобіжного заходу голові Національної служби здоров'я України Наталії Гусак.

Прокурор Офісу генерального прокурора просить для неї особисте зобов'язання, повідомила журналістка LB.ua. Захист Гусак наполягає на тому, щоб запобіжний захід не застосовувався, бо це матиме репутаційні втрати і може заважати роботі голови НСЗУ, зокрема її відрядженням.

Прокурор наполягає на тому, що в квітні 2022 державне підприємство "Електронне здоровʼя" не виконувало роботи, оплачені НСЗУ. Про це, за словами прокурора, свідчать нулі у одному з додатків до договору за квітень, і свідчення трьох свідків з ДП "Електронне здоров’я". Йдеться про формування технічних вимог до медичних інформаційних систем. Відповідно до експертиз Офісу генерального прокурора, це призвело до збитків у розмірі 2 млн 128 тисяч гривень.

Наталя Гусак натомість пояснила, що формування цих технічних вимог тривало не один місяць, і що це відображено в інших таблицях, оскільки ця послуга є частиною іншою комплексної послуги.

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