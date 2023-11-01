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Уночі ворог бив "Шахедами" та ракетою по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури

Сили ППО знищили 18 ворожих дронів та ракету Х-59.

Уночі ворог бив "Шахедами" та ракетою по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури
Фото: Сили оборони Півдня

Уночі окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах. Ворог застосував «Шахеди» та керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Район пуску Х-59 та частини “Шахедів” – Курська область, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Під час нічної атаки у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.

Загалом Сили оборони знищили 18 із 20 ударних дронів та керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія декілька разів атакувала Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу. Зараз підприємство не працює. Люди не постраждали. Інформація про руйнування уточнюється.

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