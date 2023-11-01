Уночі ворог бив "Шахедами" та ракетою по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури

Уночі окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах. Ворог застосував «Шахеди» та керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Район пуску Х-59 та частини “Шахедів” – Курська область, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Під час нічної атаки у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.

Загалом Сили оборони знищили 18 із 20 ударних дронів та керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія декілька разів атакувала Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу. Зараз підприємство не працює. Люди не постраждали. Інформація про руйнування уточнюється.