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Уночі окупанти обстрілювали Нікополь та Марганецьку громаду

Наслідки уточнюються.

Уночі окупанти обстрілювали Нікополь та Марганецьку громаду
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Цієї ночі росіяни спрямували 25 артилерійських снарядів на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог бив по районному центру та Марганецькій громаді. Загалом обстрілював населені пункти 5 разів. Люди не постраждали.

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Нагадаємо, протягом вівторка 31 жовтня російські військові обстріляли три громади Дніпропетровської області – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. Росіяни також вдарили по Нікополю. Унаслідок ворожих атак пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Без жертв.

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