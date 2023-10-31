Сьогодні росіяни били по трьох громадах Дніпропетровщини

Протягом вівторка 31 жовтня російські військові обстріляли три громади Дніпропетровської області – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він уточнив, що ворог здійснив чотири артилерійські обстріли та дві атаки дронами-камікадзе. Росіяни також вдарили по Нікополю. Унаслідок ворожих атак пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Інформація щодо збитків уточнюється.

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники били по Марганецькій громаді, а вночі обстріляли Нікополь. Пошкоджені вісім приватних будинків, чотири сонячні панелі, автомобіль та лінії електропередачі. Без жертв.