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Сьогодні росіяни били по трьох громадах Дніпропетровщини

Минулося без постраждалих.

Сьогодні росіяни били по трьох громадах Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Протягом вівторка 31 жовтня російські військові обстріляли три громади Дніпропетровської області – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він уточнив, що ворог здійснив чотири артилерійські обстріли та дві атаки дронами-камікадзе. Росіяни також вдарили по Нікополю. Унаслідок ворожих атак пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Інформація щодо збитків уточнюється.

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Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники били по Марганецькій громаді, а вночі обстріляли Нікополь. Пошкоджені вісім приватних будинків, чотири сонячні панелі, автомобіль та лінії електропередачі. Без жертв.

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