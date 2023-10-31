САП завершила слідство у справі депутатки Марченко

Її та помічницю звинувачують в отриманні $11,3 тис. хабара за перетин кордону

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення завершити досудове розслідування у справі депутатки Людмили Марченко.

Як повідомляє пресслужба САП, їй та помічниці інкримінують отримання 11,3 тис. доларів США за перетин кордону - вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У САП нагадали, що у межах досудового розслідування встановлено, що депутат спільно з помічницею за грошову винагороду обіцяла "клієнтам" забезпечити ухвалення уповноваженим особами ОВА рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

Наразі встановили два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, зокрема, отримання $11,3 тис. від двох громадян за безперешкодний перетин кордону.

Нагадаємо, Марченко отримала підозру в липні. Підозрювані організовували звернення благодійної організації до однієї з РВА, на підставі чого ОВА ухвалила рішення про надання дозволу громадянину на виїзд за кордон як волонтера. Він нібито мав привезти гуманітарний вантаж на територію України.

Згодом депутатку виключили з партії "Слуга народу".