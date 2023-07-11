Сьогодні, 11 липня, САП та НАБУ повідомили про підозру у зловживанні впливом народній депутатці України та її помічниці.

Про це повідомила пресслужба САП.

“У межах досудового розслідування встановлено, що депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи “Шлях”, - йдеться у повідомленні.

Підозрювані організовували звернення благодійної організації до однієї з РВА, на підставі чого ОВА було прийнято рішення про надання дозволу громадянину на виїзд за кордон як волонтера. Він нібито мав привезти гуманітарний вантаж на територію України.

Після одержання дозволу помічниця нардепа зустрілась з громадянином та отримала від нього другу частину обумовлених коштів - 2,8 тис. доларів.

Дії нардепа та її помічниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Раніше повідомлялось, що співробітники НАБУ і САП викрили помічника чинної народної депутатки України на отриманні хабаря за незаконну видачу дозволів на перетин кордону.

За інформацією, котру поширювали в соцмережах, йшлось про народну депутатку від “Слуги Народа” Людмилу Марченко та її помічника.