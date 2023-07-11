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Росіяни обстріляли Сумщину більше 20 разів

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині було зафіксовано 225 вибухів.

Росіяни обстріляли Сумщину більше 20 разів
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 11 липня російських обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Шалигинська, Білопільська, Глухівська, Есманська та Хотінська громади Сумської області

Про це повідомляяє пресслужба Сумської ОВА

Загалом за день росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння, було зафіксовано 225 вибухів.  

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів. Внаслідок обстрілів залишилось без світла 370 абонентів, загинула одна велика рогата худоба, була пошкоджена цивільні будівлі.  

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Білопільську громаду обстріляли з вертольоту некерованими авіаційними ракетами, по ній били з мінометів, артилерії та РСЗВ.

Великописарівську та Хотінську громаду обстріляли з мінометів, у останній внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.  

Крім того, Дружбівську громаду обстріляли з артилерії, а Глухівську - з гранатомету.

Також Есманську громаду обстріляли з мінометів та гранатометів, а Шалигинську  -  з гранатометів та міномету.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли село Софіївка в Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі і поранені.

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