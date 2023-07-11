На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, - Генштаб

Окупанти також завдали 54 авіаудари і здійснили 38 обстрілів із РСЗВ по Україні.

Росіяни надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також за добу окупанти атакували Україну 28 ударними безпілотниками іранського виробництва. Українська ППО знищила 26 БпЛА та два розвідувальні безпілотники типу «Zala». Також ворог завдав 54 авіаційні удари та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та станцію РЕБ противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 11 липня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах; на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність. Протягом доби завдали авіаційний удар у районі Волфиного Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли більш ніж 15 населених пунктів. Зокрема, це Карповичі Чернігівської області; Ромашкове Сумської області та Стрілеча, Ветеринарне і Сотницький Козачок на Харківщині;

та росіяни зберігають військову присутність. Протягом доби завдали авіаційний удар у районі Волфиного Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли більш ніж 15 населених пунктів. Зокрема, це Карповичі Чернігівської області; Ромашкове Сумської області та Стрілеча, Ветеринарне і Сотницький Козачок на Харківщині; на Куп’янському українські воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області;

українські воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське і Веселе Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське і Веселе Донецької області; на Бахмутському під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили ворожі атаки в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області;

під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили ворожі атаки в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області; на Авдіївському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, окупанти здійснили а;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, окупанти здійснили а; на Мар’їнському під ворожим вогнем артилерії українські захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка. Рашисти здійснили обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар’їнка та Єлизаветівка Донецької області;

під ворожим вогнем артилерії українські захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка. Рашисти здійснили обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар’їнка та Єлизаветівка Донецької області; на Шахтарському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Благодатного. Завдали авіаційних ударів біля Одрадного та Макарівки. Обстріляв населені пункти Вугледар, Благодатне, Велика Новосілка, Водяне та Золота Нива Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Благодатного. Завдали авіаційних ударів біля Одрадного та Макарівки. Обстріляв населені пункти Вугледар, Благодатне, Велика Новосілка, Водяне та Золота Нива Донецької області; на Запорізькому та Херсонському росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Мала Токмачка Запорізької області та Золота Балка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Ольгівське Запорізької області; Козацьке, Львове, Інженерне, Токарівка Херсонської області та місто Херсон, а також Дніпровське, Дмитрівка та Іванівка на Миколаївщині. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, вночі 11 липня РФ здійснила потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136". Росіяни атакували зерновий термінал одного з портів Одеської області. Сили ППО півдня знищили 22 ворожі дрони. Ще два безпілотники влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.

Вдень загарбники накрили вогнем житлові квартали Херсона.