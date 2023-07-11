Російські терористи криють вогнем житлові квартали Херсона, – ОВА (оновлено)

Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них знаходиться в тяжкому стані.

Російські терористи вдень 11 липня криють вогнем житлові квартали Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

На цю хвилину відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі.

На місцях працюють рятувальники та медики.

Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них знаходиться в тяжкому стані.

Місцева влада наголошує, що обстріли міста продовжуються. Людей просять не виходити на вулицю.

Раніше Херсонська ОВА повідомила, що росіяни обстріляли гуманітарний штаб у Херсоні. Сама будівля у Суворовському районі, де містяни отримували допомогу, зазнала пошкоджень. На той час про постраждалих не повідомлялось.

Нагадаємо, Росія готується найближчими годинами обстріляти вокзал у Херсоні. У ОВА закликали не виходили на вулиці.