Укрзалізниця призначила Інтерсіті+ за маршрутом Київ – Харків

Компанія “Укрзалізниця” призначає Інтерсіті+ № 720/719 за маршрутом Київ – Харків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №720 відправлятиметься з Києва з 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04. В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься з 16 липня по неділях, середах та пʼятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56.⠀З 19 липня розклад поїзда буде незначним чином скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування.⠀Квитки на поїзд вже доступні в застосунку “Укрзалізниці”, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустить «гірські шатли» зі Львова до Рахова. А поїзд Львів-Рахів-Львів курсуватиме з 1 по 6 серпня та з 12 по 31 серпня.