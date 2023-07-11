Союзники надішлють Україні чіткий і позитивний сигнал щодо вступу до НАТО, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що союзники надійшлють чіткий і позитивний сигнал щодо вступу в питанні членства України в НАТО.

Про це Столтенберг повідомив сьогодні у Вільнюсі під час виступу на Громадському форумі НАТО.

"Я запропонував пакет з трьох елементів з більш практичною підтримкою та багаторічною програмою, що забезпечить повну взаємосумісніть між українськими Збройними силами та силами Альянсу", – розповів він.

Столтенберг додав, що заснування Ради Україна-НАТО наблизить Україну до Альянсу та зміцнить політичні зв'язки.

"Завтра у нас відбудеться установча зустріч з президентом Зеленським. Ще один елемент потім – скасування вимоги щодо Плану дій щодо членства. Це перетворить процес членства для України з двоетапного на одноетапний. Таким чином, все це допоможе надіслати позитивний і потужний сигнал", – зазначив генсек.

Нагадаємо, раніше Столтенберг говорив про те, що Україна вже значно просунулася в опануванні стандартів Альянсу, тому союзники ймовірно ухвалять рішення щодо скасування етапу виконання Плану дій щодо членства в НАТО.