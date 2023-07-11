Ватажка "вагнерівців" Пригожина підтримують 14 російських генералів, – Данілов

"Багато російських командирів не хочуть іти за Путіним".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засновника так званої ПВК "Вагнера" підтримують щонайменше 14 російських генералів.

Про це пише Reuters.

"Є дуже багато командирів, які симпатизують "Вагнеру" і не хочуть йти за Путіним", – сказав Данілов.

Він уточнив, що наразі йому відомо про 14 російських генералів, які підтримують Пригожина.

Видання не змогло підтвердити чи спростувати слова секретаря РНБО. Водночас журналісти Reuters спілкувались з росіянами, які були свідками заколоту "вагнерівців". Вони стверджують, що люди підтримують Пригожина. Так, мешканці російського гарнізонного міста Богучар, яке лежить на трасі М-4 в напрямку Москви і в якому дислокується російська військова частина, розповіли, що військові не чинили ніякого опору "вагнерівцям", і що значна кількість людей в місті, в тому числі військовослужбовці, симпатизували заколотникам.

Раніше Данілов говорив про те, що похід засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина на Москву став поки що несмертельним "ножем в спину" для путінського режиму.

Нагадаємо, Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua