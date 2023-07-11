Ватажка "вагнерівців" Пригожина підтримують 14 російських генералів, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засновника так званої ПВК "Вагнера" підтримують щонайменше 14 російських генералів.
Про це пише Reuters.
"Є дуже багато командирів, які симпатизують "Вагнеру" і не хочуть йти за Путіним", – сказав Данілов.
Він уточнив, що наразі йому відомо про 14 російських генералів, які підтримують Пригожина.
Видання не змогло підтвердити чи спростувати слова секретаря РНБО. Водночас журналісти Reuters спілкувались з росіянами, які були свідками заколоту "вагнерівців". Вони стверджують, що люди підтримують Пригожина. Так, мешканці російського гарнізонного міста Богучар, яке лежить на трасі М-4 в напрямку Москви і в якому дислокується російська військова частина, розповіли, що військові не чинили ніякого опору "вагнерівцям", і що значна кількість людей в місті, в тому числі військовослужбовці, симпатизували заколотникам.
Раніше Данілов говорив про те, що похід засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина на Москву став поки що несмертельним "ножем в спину" для путінського режиму.
Нагадаємо, Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.
“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.
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