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Ватажка "вагнерівців" Пригожина підтримують 14 російських генералів, – Данілов

"Багато російських командирів не хочуть іти за Путіним".

Ватажка "вагнерівців" Пригожина підтримують 14 російських генералів, – Данілов
Фото: ЗМІ окупантів

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засновника так званої ПВК "Вагнера" підтримують щонайменше 14 російських генералів.

Про це пише Reuters.

"Є дуже багато командирів, які симпатизують "Вагнеру" і не хочуть йти за Путіним", – сказав Данілов.

Він уточнив, що наразі йому відомо про 14 російських генералів, які підтримують Пригожина. 

Видання не змогло підтвердити чи спростувати слова секретаря РНБО. Водночас журналісти Reuters спілкувались з росіянами, які були свідками заколоту "вагнерівців". Вони стверджують, що люди підтримують Пригожина. Так, мешканці російського гарнізонного міста Богучар, яке лежить на трасі М-4 в напрямку Москви і в якому дислокується російська військова частина, розповіли, що військові не чинили ніякого опору "вагнерівцям", і що значна кількість людей в місті, в тому числі військовослужбовці, симпатизували заколотникам.

Раніше Данілов говорив про те, що похід засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина на Москву став поки що несмертельним "ножем в спину" для путінського режиму.  

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Нагадаємо, Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів. 

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