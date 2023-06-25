Похід Пригожина на Москву став "ножем в спину" для путінського режиму, - Данілов

На його думку, бунт Пригожина став першим етапом демонтажу путінської системи.

Похід засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина на Москву став поки що несмертельним "ножем в спину" для путінського режиму.

Про це написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов підсумував головне з російського заколоту:

бунт Пригожина став першим етапом демонтажу путінської системи;

Пригожин є лише частиною групи та частиною плану процесу дестабілізації;

в Росії сформувалась група невдоволених режимом силовиків, чиновників та інших;

"похід" Пригожина - демонстрація серйозності намірів, які існують й створення умов для початку владного транзиту;

єдина можливість порятунку для Путіна, це тотальна зачистка силового блоку, ліквідація "Вагнера", демонстраційне покарання Пригожина;

"Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені Золотова-Бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, – велике питання. Похід Пригожина став "ножем в спину" режиму Путіна, якщо не миттєво смертельним, але точно неминучим, хоча й відтермінованим в часі, ударом. Все, що може на Росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус Пригожина" може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато", - додав Данілов.

Нагадаємо, що Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнер” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових. Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.