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Унаслідок “бунту Вагнера” загинуло від 13 до 20 російських військових

Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.

Унаслідок “бунту Вагнера” загинуло від 13 до 20 російських військових
Вертоліт Мі-8, ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Міноборони України

Унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на провоєнні Telegram-канали.

Зазначається, що загинули льотчики, які перебували на бортах збитих найманцями вертольотів та літака.

Російська армія за день "бунту Вагнера" втратила шість гелікоптерів та один пасажирський літак Іл-18(22). "Вагнерівці" збили три гелікоптери Мі-8 МТПР, один Мі-8, один Ка-52, один Мі-35 і один пасажирський літак Іл-18(22) (повітряний командний пункт).

Офіційної інформації з цього приводу немає.

 

Нагадаємо, Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнер” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

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