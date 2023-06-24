ЗСУ розгромили на Бахмутському напрямку батальйон росіян

"З їхнього боку 30 “двохсотих”, десятки поранених і з десяток полонених".

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У суботу 24 червня Збройні сили розгромили окупантів на Бахмутському напрямку: росіяни втратили вбитими і пораненими десятки військових.

Про це повідомляє у Telegram Третя окрема штурмова бригада.

Командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький поінформував, що сьогодні бійці Першого механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

"З їхнього боку 30 “двохсотих”, десятки поранених і з десяток полонених", – повідомив Білецький.

За його словами, плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищений.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 червня, оборонці ліквідували близько 580 російських окупантів. Втрати ворога з початку широкомасштабної війни орієнтовно склали 223 910 осіб.