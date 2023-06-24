Ворог 4 рази за день бив по Нікопольському району Дніпропетровщини, є загиблий

Протягом суботи 24 червня ворог 4 рази обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, окупанти двічі за день били зі ствольної артилерії по Нікополю. Внаслідок ворожих атак пошкоджені 6 приватних будинків, 3 інфраструктурні об’єкти, 7 господарчих споруд, легковик, газопровід та лінії електропередач. Загинув 71-річний чоловік.

Також було 2 атаки по Покровській громаді, постраждалих немає. В інших громадах день минув спокійно.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами і безпілотниками. Сили ППО збили 9 крилатих ракет і 3 безпілотники. Внаслідок ворожих обстрілів поранені дев’ятеро людей.