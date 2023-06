В Українському католицькому університеті обрали нового ректора – ним став доктор філософії Тарас Добко, який до цього обіймав посаду першого проректора в університеті.

За відповідне рішення проголосували сенатори УКУ на засіданні Сенату 24 червня, повідомляє пресцентр УКУ.

Добко ішов на вибори ректора з програмою під назвою «Університет, який служить». За його словами, у час повномасштабної війни УКУ покликаний бути пророчим прикладом всього найкращого, чим може бути Україна.

«Сьогодні ми живемо в борг, коштом позиченого часу, здобутого для нас нашими захисниками і захисницями. Це має бути продуктивний час, де нашим першочерговим завданням як академічної спільноти є генерувати надію – візію майбутнього нашої країни і спроможність її втілювати. Як заповів нам Патріарх Любомир Гузар: “Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися – беріться до роботи”», – зазначив новообраний ректор Українського католицького університету.

Добко наголосив, що спільнота УКУ покликана виявити лідерство у трьох основних ділянках: зцілення ран війни й відновлення/модернізація України, промоція українського порядку денного у світі та творення духовної християнської пропозиції для людини 21-го століття.

«Сьогодні освіта стоїть перед викликом радикальних змін. Глобальна конкуренція за таланти, стрімкий розвиток штучного інтелекту, поява підприємливих гравців на освітньому ринку, загрози пандемії створюють значний тиск на освітні інституції та їхню спроможність виконувати свою місію належним чином. Під впливом війни і її викликів молоді українці шукають за знаннями, які є найбільш релевантними в цих обставинах, можуть допомогти їм краще зрозуміти, що відбувається, і знайти свій особливий шлях в умовах глобальної невизначеності. Тож, з одного боку, УКУ має будувати інституційну культуру, відкриту до новинок і експериментів в освітньому процесі. З іншого – ключовим критерієм для оцінки доцільності їхнього впровадження має бути цілісний розвиток студента й усвідомлення молодою людиною важливості спільного блага», – наголосив Добко.

Фото: УКУ

Зазначимо, що отець Богдан Прах очолював Український католицький університет з вересня 2013 року. Відтак, у серпні 2023 року виповнюється 10 років його служіння на посаді ректора. Оскільки законодавство України про освіту, передбачає можливість перебування на посаді керівника закладу вищої освіти не більше як два строки (максимум 10 років), Прах під час березневого засідання Сенату повідомив про свій намір залишити посаду ректора УКУ з 1 липня.

Глава і Отець Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав, який є Великим канцлером УКУ, подякував Прахові за 10 років відданого служіння та тісної співпраці.

Добко має понад 20 років досвіду роботи у сфері вищої освіти. Поряд з операційним управлінням університетом, у своїй професійній діяльності займався промоцією університетської автономії, розвитком академічної культури, розбудовою систем забезпечення і покращення якості освіти, розробкою планів стратегічного розвитку університету, налагодженням культури цілісного людського розвитку студентів, викладачів і працівників.

Фото: УКУ

Викладає в Українському католицькому університеті з 1998 року, а з 2008 року є першим проректором УКУ. На цій посаді відповідав за загальне управління університетом, стратегічне планування і розвиток, кадрову політику, студентське життя і громадянське служіння.

Добко народився 2 червня 1971 року у Львові. У 2003 році здобув ступінь доктора філософії (Ph.D.) з відзнакою в Міжнародній академії філософії у князівстві Ліхтенштейн. Його докторська дисертація має назву «Happiness of the Human Person. A Phenomenological Study of the Human Person’s Disclosure in Happiness» («Щастя людської особи. Феноменологічне дослідження розкриття людської особи у досвіді щастя»). У 2011 році пройшов нострифікацію на ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності «Етика» в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

У 1996 році здобув ступінь магістра (M.A.) з відзнакою в Міжнародній академії філософії у князівстві Ліхтенштейн на основі порівняльного дослідження релігійної віри і метафізичного переконання про існування Бога. Раніше, у 1988-1993 роках навчався на механіко-математичному факультеті у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, де отримав спеціаліста з теоретичної механіки з відзнакою.

Має 25 років викладацького досвіду в Українському католицькому університеті. А також викладав курси з філософії в інших закладах вищої освіти, зокрема у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, Центрі розвитку магістерських і докторантських програм, Василіанському інституті філософсько-богословських студій імені митр. Йосифа В. Рутського; Вищому інституті філософсько-богословських студій ім. Миколи Чарнецького (ЧНІ); Інституті богослов’я, філософії і культури «Сулхан Сава Орбеліані», Тбілісі, Грузія.