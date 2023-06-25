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У Києві під завалами будинку знайшли тіла ще двох загиблих

Рятувальники продовжують працювати.

У Києві під завалами будинку знайшли тіла ще двох загиблих
Фото: Tеlegram/Ігор Клименко

Під завалами в будинку на вулиці Кавказькій в Соломʼянському районі Києва рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. 

Про це у Телеграм повідомив мер міста Віталій Кличко.

Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку.

Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей.

Нагадаємо, що у ніч на 24 червня під час чергової масованої російської атаки уламки ракети влучили в 24-поверхівку в Соломʼянському районі Києва. Спочатку повідомлялось про трьох загиблих. 

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