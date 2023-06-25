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Українські війська успішно використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення, − британська розвідка

ЗСУ стабільно просуваються тактично на ключових напрямках. 

Українські війська успішно використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення, − британська розвідка
Фото: Telegram/Zelenskiy

Останніми днями українські війська переналаштувалися та знову проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

ЗСУ використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики наступу на глибоку, добре підготовлену російську оборону, зазначили у міністерстві. Українські підрозділи поступово, але стабільно просуваються тактично на ключових напрямках. 

У Луганській області російські сили доклали значних зусиль для наступу на Серебрянський ліс поблизу Кремінної.

“Ймовірно, це відображає накази російського вищого керівництва переходити в наступ, коли це можливо. Росія досягла невеликих успіхів, але українські сили завадили прориву”, − додали британці.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що вчора Збройні сили наступали на сході на кількох напрямках одночасно, на півдні ворог перебуває в обороні і намагається зупинити наступ ЗСУ.

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