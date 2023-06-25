Американська розвідка не могла спрогнозувати масштабів “бунту вагнерівців”, − CNN

Пригожин міг готувати невдалий заколот протягом досить тривалого часу, але міг це зробити й набагато швидше.

В американській розвідці вважають, що лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планував невдалий заколот проти військового керівництва РФ протягом досить тривалого часу, але його мета була незрозумілою.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Співробітники розвідки поінформували лідерів Конгресу на початку цього тижня про пересування вагнерівців та накопичення військового озброєння поблизу кордону Росії. Все сталося дуже швидко, і було важко зрозуміти, наскільки серйозно налаштований Пригожин і куди він поведе свої війська.

Американські посадовці давно встановили, що між ПВК “Вагнер” та російським урядом точилася внутрішня боротьба за владу. Однак представники розвідки США та Європи не передбачали, що “Пригожин піде штурмувати російську Ростовську область своїми силами”.

Їм незрозуміло скільки часу Пригожин планував “бунт”. Одне джерело повідомило, що на організацію знадобилося щонайменше кілька днів. Однак інше зазначило, що Ростов-на-Дону розташований дуже близько до лінії фронту в Україні, тому, можливо, багато часу не було потрібно.

Нагадаємо, Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнер” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових. Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.