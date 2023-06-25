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Окупанти 24 рази за добу обстріляли Сумщину

Є руйнування, інформація про постраждалих не надходила.

Окупанти 24 рази за добу обстріляли Сумщину
Ілюстративне фото

Протягом суботи 24 червня російські військові здійснили 24 обстріли прикордонних громад Сумської області, було зафіксовано 204 вибухи.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Згідно з повідомленням, обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Свеська, Есманська, Дружбівська, Зноб-Новгородська та Великописарівська громади.

  • Великописарівська громада: здійснено артобстріли (17 вибухів). А також ворог бив з мінометів (13 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено п’ять приватних житлових будинки, два господарські приміщення, трансформатор РЕС. Також був обстріл з АГС-17 (20 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний житловий будинок, гараж, господарське приміщення, погріб, сінник, літню кухню.
  • Білопільська громада: був мінометний обстріл (12 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 4 житлові будинки.
  • Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (12 вибухів).
  • Юнаківська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл (13 вибухів).
  • Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи) та мінометний обстріл (17 вибухів).
  • Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Свеська громада: 73 міни скинув ворог на територію громади.
  • Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).

 

Нагадаємо, протягом доби 23 червня обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Краснопільська громади Сумської області. 

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