Окупанти 24 рази за добу обстріляли Сумщину

Протягом суботи 24 червня російські військові здійснили 24 обстріли прикордонних громад Сумської області, було зафіксовано 204 вибухи.
Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.
Згідно з повідомленням, обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Свеська, Есманська, Дружбівська, Зноб-Новгородська та Великописарівська громади.
- Великописарівська громада: здійснено артобстріли (17 вибухів). А також ворог бив з мінометів (13 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено п’ять приватних житлових будинки, два господарські приміщення, трансформатор РЕС. Також був обстріл з АГС-17 (20 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний житловий будинок, гараж, господарське приміщення, погріб, сінник, літню кухню.
- Білопільська громада: був мінометний обстріл (12 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 4 житлові будинки.
- Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (12 вибухів).
- Юнаківська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл (13 вибухів).
- Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи) та мінометний обстріл (17 вибухів).
- Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Свеська громада: 73 міни скинув ворог на територію громади.
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів).
- Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).
Нагадаємо, протягом доби 23 червня обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Краснопільська громади Сумської області.