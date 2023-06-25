Окупанти 24 рази за добу обстріляли Сумщину

Згідно з повідомленням, обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Свеська, Есманська, Дружбівська, Зноб-Новгородська та Великописарівська громади.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Є руйнування, інформація про постраждалих не надходила.

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