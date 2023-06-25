Заколот Пригожина показав, що у Кремля немає монополії на насильство, – Подоляк

Попри те, що заколот Євгена Пригожина виявився невдалим, він показав, що монополії на насильство у Кремля більше немає.

Про це заявив у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Феноменальний вибір Пригожина… Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви й раптом… здаєш назад, тому що один вкрай специфічний посередник із сумнівною репутацією пообіцяв гарантії безпеки від людини, яка вранці віддала наказ про твоє знищення”, – йдеться у дописі.

"І за той страх, який зазнала путінська еліта протягом останніх 24 годин, цей наказ неодмінно буде виконаний…Хоча не без користі: Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає…", – додав Подоляк.

Нагадаємо, Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнер” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.