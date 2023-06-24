Пригожин після перемовин з Лукашенком розвернув “вагнерівців” у зворотньому напрямку

Найманці ПВК “Вагнер” розвертають колони і прямують у зворотньому від Москви напрямку до польових таборів. Про це заявив ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин.

"ПВК "Вагнер" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку в польові табори згідно з планом", – йдеться у повідомленні.

Перед цим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, за інформацією його пресслужби, провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території РФ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”. Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Керівник терористичної ПВК Вагнера Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву.