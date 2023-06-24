У Чорному морі перебувають три носії "Калібрів"

Станом на 11.00 24 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три носії ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє командування Військово-морських сил ЗСУ.

Загалом у морі налічують п'ять ворожих кораблів. Загальних залп ракетоносіїв становить до шести ракет.

За інформацєю ВМС, в Азовському морі є один ворожий корабель, а у Середземному - до восьми суден. Серед них - один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет.

Нагадаємо, уночі 24 червня Росія завдала удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами «Shahed-136/131». Українська ППО збила 41 ракету.

У Кропивницькому уламки ракет пошкодили декілька будинків. Також ворог атакував ракетами і безпілотниками Дніпропетровщину. Через падіння уламків є поранені. А в Києві уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку.