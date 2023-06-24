Процес саморуйнування Росії розпочався, - Данілов

Він прокоментував заколот Пригожина і реакцію на ці події влади РФ.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що процес саморуйнування Росії розпочався.

Про це він написав у Twitter, коментуючи збройний заколот ватажка терористичної групи Вагнера Євгена Пригожина проти військового командування РФ.

За його словами, українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року та запуск процесів саморуйнування Росії.

"Як війна почалася, так вона і закінчиться — усередині РФ. Процес стартував", — написав Данілов.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”. Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і російським військовим керівництвом є "реальним", а не постановочним.