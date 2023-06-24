На сході відбулося майже три десятки бойових зіткнень з окупантами, - Генштаб ЗСУ

Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби тут відбулось понад 28 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Серед оновлених даних ранкового зведення командування - 13 ударів української авіації по районах зосередження особового складу росіян, а також 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, які були уражені українськими ракетними військами та артилерією, та п'ять знищених ворожих засобів протиповітряної оборони.

Також загарбники завдали 51 авіаційного удару та здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Станом на 6.00 24 червня ситуація на фронті була така:

на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційного удару в районах Павлівки Сумської області та Гатища і Плетенівки Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Карабани, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Стукалівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині;

та росіяни завдали авіаційного удару в районах Павлівки Сумської області та Гатища і Плетенівки Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Карабани, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Стукалівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області;

артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області; на Лиманському загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та південніше Діброви. Завдали авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Білогорівка і Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької;

загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та південніше Діброви. Завдали авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Білогорівка і Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької; на Бахмутському противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське та Предтечине. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Південне та Нью-Йорк Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське та Предтечине. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Південне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському росіяни проводили безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка та Сєверне. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка та Невельське Донецької області;

росіяни проводили безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка та Сєверне. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка та Невельське Донецької області; на Мар’їнському окупанти проводили наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мали. В той же час здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області;

окупанти проводили наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мали. В той же час здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області; на Шахтарському загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямках Вугледара та Золотої Ниви. Завдали авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка і Благодатне Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Водяне, Вугледар та Сторожеве на Донеччині;

загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямках Вугледара та Золотої Ниви. Завдали авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка і Благодатне Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Водяне, Вугледар та Сторожеве на Донеччині; на Запорізькому та Херсонському противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області та Веселе, Козацьке і Антонівка на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки Запорізької області; Придніпровське, Нікополь Дніпропетровської області; Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.

Нагадаємо, вночі 24 червня Росія завдала масованого удару по Україні. Так, на Миколаївщині протиповітряна оборона збила дві російські ракети. У Кропивницькому уламки ракет пошкодили декілька будинків. Також росіяни обстріляли декілька районів Харкова, є влучання в газову трубу. Крім того, ворог атакував Дніпропетровщину ракетами і безпілотниками. Через падіння уламків є поранені. А в Києві уламки ракети влучили в багатоповерхівку.