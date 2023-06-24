У Кропивницькому уламки ракет пошкодили декілька будинків

Вночі 24 червня у Кіровоградській області працювали сили протиповітряної оборони.
Як розповів керівник Кіровоградської ОВА Аркадій Райкович, уламки збитих ракет у Кропивницькому пошкодили декілька домоволодінь та авто.
"Обійшлося без загиблих та травмованих. Працюють служби ДСНС. Пошкоджені будинки обстежить спеціальна комісія. В разі необхідності людям запропонують тимчасове житло", - додав Райкович.
Керівник ОВА закликав жителів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Нагадаємо, вночі 24 червня росіяни обстріляли декілька районів Харкова, є влучання в газову трубу. Також ворог атакував Дніпропетровщину ракетами і безпілотниками. Через падіння уламків є поранені. А в Києві уламки ракети влучили в багатоповерхівку. Зранку було відомо про двох загиблих.