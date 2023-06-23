США не можуть підтвердити підвищення радіації біля ЗАЕС, - Кірбі

США не підтверджують ознак підвищення рівня радіації в районі Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Ми можемо контролювати деякі датчики радіації, які знаходяться навколо електростанції, і наразі ми не виявили жодного підвищеного рівня радіоактивності”, - зазначив Кірбі.

Він наголосив, що США продовжують уважно стежити за розвитком ситуації навколо ЗАЕС.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський у екстреному зверненні повідомив, що українська розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Росіяни для цього вже все підготували.

Найбільша атомна станція Європи – ЗАЕС – була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вмикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.

20 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, охолоджувач.

Після президентської заяви про готовність росіян вчинити черговий, але цього разу вже радіаційний теракт, МОЗ нагадало, що робити в разі ядерної аварії. Там наголосили, що загроза через перебування ворога на ЗАЕС була високою і раніше. Міністерство підкреслило, що не можна самовільно вживати таблетки йодиду калію. Неконтрольований прийом йоду може призвести до розладів серцево-судинної системи, розладів нервової системи, серйозних алергійних реакцій та навіть смерті.