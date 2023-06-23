У МВС нагадали, що робити в разі радіаційної катастрофи, але закликали не панікувати

Міністерство внутрішніх справ та фахівці стежать за радіаційним фоном в Україні. Необхідна техніка та спеціалісти готові до різних сценаріїв розвитку подій.

На випадок надзвичайної ситуації вже розгорнули роботу відповідних штабів. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Telegram на тлі розвідувальної інформації щодо підготовки Росією теракту на Запорізькій АЕС.

"Також найближчими днями проведемо навчання з розгортанням санітарних блокпостів та відпрацювання обставин, які можуть виникнути в разі надзвичайної ситуації на ЗАЕС", – зазначив він.

Клименко нагадав українцям правила на випадок радіаційної катастрофи:

не виходити на вулицю

у помешканні зачинити вікна та перекрити вентиляцію

обов’язково стежити за офіційними повідомленнями ДСНС, поліції та місцевої влади

у жодному разі не допускати паніки.

Учора президент Володимир Зеленський у екстреному зверненні повідомив, що українська розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Росіяни для цього вже все підготували.

Найбільша атомна станція Європи – ЗАЕС – була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вмикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.

20 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, охолоджувач.

Після президентської заяви про готовність росіян вчинити черговий, але цього разу вже радіаційний теракт, МОЗ нагадало, що робити в разі ядерної аварії. Там наголосили, що загроза через перебування ворога на ЗАЕС була високою і раніше. Міністерство підкреслило, що не можна самовільно вживати таблетки йодиду калію. Неконтрольований прийом йоду може призвести до розладів серцево-судинної системи, розладів нервової системи, серйозних алергійних реакцій та навіть смерті.